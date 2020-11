O corpo de Diego Armando Maradona será velado, a partir da próxima quinta-feira, na Casa Rosada, sede do governo e maior símbolo do Poder da Argentina. A informação começou a circular na tarde desta quarta-feira e foi confirmada por veículos de comunicação do país.

Foram raras as ocasiões em que a Casa Rosada recebeu um velório. O último foi o do ex-presidente argentino Néstor Kirchner, em 2010.

Nas redes sociais, a utilização do palácio do governo para o velório do maior ídolo do futebol argentino virou uma grande polêmica. O que se quesiona é a viabilidade logística da realização da cerimônia no prédio histórico, que fica na região central de Buenos Aires. Também se discute a possibilidade de aglomeração de pessoas durante a pandemia.

Mais cedo, o presidente da Argentina, Alberto Fernández, decretou luto oficial de três dias no país, a partir desta quarta-feira, após a morte de Maradona. O craque faleceu depois de sofrer uma parada cardiorrespiratória na casa onde se instalou depois de uma cirurgia neurológica.