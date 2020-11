O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) explica o passo a passo para a renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) a quem deseja efetivar o serviço.

Primeiro, o cidadão deve estar atento ao prazo de vencimento do seu documento, lembrando que, em decorrência da pandemia ocasionada pela Covid-19, os prazos foram alterados pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

Em segundo lugar, de acordo com o prazo estabelecido, o usuário deve realizar o agendamento de atendimento no site do www.detran.ac.gov.br , preencher o formulário com seus dados e escolher dia e horário para ser recebido. “Pedimos que as pessoas tenham muito cuidado ao preencher as informações para o agendamento, que informem um número de telefone correto, pois assim, em caso de necessidade, podemos entrar em contato”, recomenda a chefe da Divisão de Atendimento ao Público-Habilitação, Elisangela Brasil.

Terceiro, o cidadão deve comparecer na data e horário agendado, utilizando máscara de proteção individual, portando o comprovante de agendamento, documento oficial legível e com foto, e comprovante de endereço atualizado.

A taxa de renovação de CNH é de R$79,06. O valor dos exames médicos é pago nas clinicas credenciadas. “Após solicitar a renovação e realizar os exames, a CNH fica disponível em sete dias úteis, não sendo necessário agendamento para buscar documento”, explica, Elisangela Brasil.

