O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou que os eleitores que quiserem usar o e-Título no segundo turno têm até as 23h59 do próximo sábado (28) para baixar o aplicativo, desenvolvido pela Justiça Eleitoral. Na segunda-feira (30), o uso do aplicativo voltará ao normal.

Ao todo, 57 municípios terão segundo turno neste domingo (29). O e-Título pode ser usado como identificação do eleitor (se o cidadão tiver feito a biometria) e fornece informações como local de votação.

Por meio da ferramenta, o eleitor que estiver fora do domicílio eleitoral também poderá justificar a ausência.