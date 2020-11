O aumento da tensão entre as facções criminosas nos municípios de Epitaciolândia e Brasiléia colocou as forças de segurança (PF, BOPE, GEFRON, PM E PC) em trabalho conjunto para prevenção e repressão a possíveis embates entre as organizações criminosas. A informação é da Comunicação Social da Polícia Federal no Acre.

As últimas semanas têm sido marcadas por alguns crimes possivelmente relacionados com disputas entre grupos criminosos nos municípios da fronteira. Em um caso recente, bandidos chegaram a soltar fogos enquanto o corpo de um jovem assassinado a tiros era recolhido pela polícia em Brasiléia.

A movimentação do tráfico de drogas também tem sido alvo da atenção das forças de segurança que estão de prontidão na região. Apenas nos últimos dois dias, as polícias realizaram duas apreensões de grandes volumes de entorpecentes, além da prisão em flagrante de duas pessoas.

No último domingo, 22, um taxista foi preso com mais de 29 quilogramas de cloridrato de cocaína. Na segunda-feira, 23, a Polícia Federal, em ação conjunta com o BOPE, encontraram em uma casa 28 quilos de maconha, 10 quilos de cocaína e 16 quilos de folha de coca.

Na segunda ocorrência, uma pessoa foi presa e conduzida para a Delegacia da Polícia Federal naquele município. O homem que foi preso na ação não teve a identidade divulgada e responderá pelo crime previsto no artigo 33 da lei nº 11.343/2006 (Nova Lei de Drogas), cuja pena pode chegar a 15 (quinze) anos de reclusão.

Em Xapuri, foram registrados dois assassinatos na zona urbana do município em uma semana. De acordo com a polícia, pelo uma das mortes tem ligação com a guerra entre facções criminosas. Outra ocorrência que tem sido comum na cidade é o furto de motocicletas, com o registro de, pelos menos, dois casos nas últimas 24 horas.