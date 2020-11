Uma blitz de rotina realizada por uma guarnição de PM’s do 5º Batalhão da Polícia Militar do Alto Acre no acesso à ponte Wilson Pinheiro, localizada na cidade de Brasiléia e que liga ao município boliviano de Cobija/Pando, resultou na recuperação de uma moto com restrição de roubo no lado brasileiro.

A moto modelo Honda/Titan, placa NAE 5012, era conduzida por uma pessoa identificada pelas iniciais L.S.L., de 20 anos. Este ao ser abordado, disse que possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e nem os documentos do veículo.

Em sua defesa, disse que havia comprado o veículo de um senhor identificado como ‘Seu Zé’ na zona rural e pagou cerca de R$ 2.500 reais e os documentos lhe seriam entregues dentro de 30 dias.

Diante da restrição de roubo do veículo no Sistema Nacional e a falta de CNH, ambos foram conduzidos para a delegacia de Brasiléia. O jovem iria se explicar à Delegada para melhor esclarecer sua história, podendo responder pelo crime de receptação.