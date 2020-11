O atendimento no Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into) localizado em Rio Branco segue com movimentação intensa de pessoas com suspeita de infecção pelo novo coronavírus. No final da manhã desta terça-feira, 24, cerca de 50 pessoas já aguardavam a fila de espera para conseguir atendimento.

Na unidade de saúde, os profissionais separam os pacientes por filas. Existem três filas até chegar à sala de atendimento. A espera continua durando de 3 a 4 horas para a realização do exame no Into.

O Acre registrou 223 novos casos de contaminação nas últimas 24 horas. O número de infectados subiu para 34.849 e o total de óbitos é de 714 em todo o estado.

O Acre, até o momento, registra 95.489 notificações de contaminação pela doença, sendo que 60.389 casos foram descartados. Atualmente, 251 exames de RT-PCR seguem aguardando análise pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen) ou pelo Centro de Infectologia Charles Mérieux. Pelo menos 30.091 pessoas já receberam alta médica da doença, enquanto 119 pessoas seguem internadas.