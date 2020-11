Foi publicado no Diário Oficial do Estado na edição desta quarta-feira (25), nove exonerações de agentes penitenciários, a pedido desses servidores.

Segundo o Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), os exonerados são aprovados no concurso da Polícia Civil e estão oficializando seu desligamento para poder assumir o novo contrato.

A ausência desses profissionais deve sobrecarregar ainda mais o trabalho nos presídios, isso porque o último concurso público para o cargo de agente penitenciário, atualmente chamado de policial penal, ocorreu em 2007.

De lá pra cá servidores se afastaram, aposentaram ou como nesse caso, passaram em novos concursos, e nenhum outro certame foi publicado para a instituição de segurança.

Atualmente o Iapen conta com 1.150 servidores efetivos, já contando sem os nove exonerados nesta quarta-feira, além de 131 profissionais provisórios. A substituição desses policiais penais só deve ocorrer no próximo concurso público do Iapen, que até o momento ainda não tem previsão de acontecer.