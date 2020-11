A prisão foi efetuada pelo Núcleo de Capturas da Polícia Civil do Acre (Necap), que cumpria mandado por ela já ser condenada pelo crime de extorsão. Ela usava informações que obtinha sobre as vítimas e ameaçava publicar na internet, segundo informou a polícia.

Após efetuar a prisão, a polícia acionou o conselho tutelar, já que havia menores envolvidos. A mulher é suspeita de aliciar pelo menos duas sobrinhas, e uma filha, todas adolescentes com idades entre 15 e 17 anos. As meninas ajudavam ela nos golpes, segundo a polícia.

Os golpes praticados aos motoristas de aplicativo ocorriam quando alguma delas fazia corrida, ao chegar no endereço, a pessoa pedia o telefone do motorista emprestado para ligar para a mãe que é quem estava com o dinheiro para fazer a corrida. Depois de pegar o telefone do motorista, a pessoa descia do carro como se fosse pegar o dinheiro, e desaparecia levando o celular da vítima.