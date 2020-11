Na tarde dessa terça-feira (24/11), a Deputada Mara Rocha (PSDB/AC), recebeu carta da Associação Cristã de Apoio a Pessoas em Situação de Vulnerabilidade – ACAPEV, agradecendo pela destinação de emenda parlamentar para adequação física da Casa Terapêutica Shalom.

Emocionada com o teor da homenagem, a parlamentar tucana ressaltou que destinou emendas para 3 Casas Terapêuticas no Acre: “Destinei emendas para a ACAPEV, APADEQ e Peniel. A ACAPEV foi a primeira a assinar o convênio, mas as outras duas Casas estão ajustando os projetos e em breve também terão seus convênios publicados”.

“Pretendo continuar destinando recursos para essas entidades, como uma forma de valorizar e apoiar, de forma prática, o excelente trabalho desenvolvido por elas no resgate e ressocialização daqueles que foram sequestrados pelo vício em álcool e drogas, devolvendo-os às suas famílias e ao convívio social saudável”, finalizou a parlamentar.

Leia a íntegra da Carta:

O presidente da Associação Cristã de Apoio a Pessoas em Situação de Vulnerabilidade, vem por meio desta, agradecer a Deputada Federal Mara Rocha, pelo empenho em alocar parte de sua emenda parlamentar para o funcionamento da nossa Casa Terapêutica Shalom.

O valor destinado a nossa Instituição será para adequações na Estrutura Física da Casa terapêutica, que garantirá uma profunda adequação estrutural permitindo o aperfeiçoamento de nossa Instituição que em 2021 completa 10 anos de integral e exclusivo serviço na Recuperação e Tratamento de Pessoas com transtornos decorrentes ao uso e abuso de álcool e outras drogas, resultando da recuperação e ressocialização de inúmeras pessoas e restauração de centenas de famílias.

Assim louvamos e agradecemos a atitude da parlamentar acreana, que com este gesto reconhece a relevância e importância do serviço social a qual executamos e ratificamos nosso desejo de prosseguir a atuar na nossa sociedade recuperando e restaurando vidas.

Rio Branco, Ac 23 de Novembro de 2020

Elton Dias Fonseca

Presidente da ACAPEV