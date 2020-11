A Justiça do Acre suspendeu o júri popular do réu Andreci Paulo de Amorim, de 29 anos, que confessou ter matado a mulher, Maria Antônia Saboia da Silva, de 30 anos, com vários golpes de faca na frente dos filhos. O julgamento estava marcado para sexta-feira (27) na comarca do município de Manoel Urbano, no interior do Acre.