O governador Gladson Cameli anunciou nesta terça-feira, 24, a antecipação do pagamento dos servidores ativos e inativos da administração pública estadual para esta sexta-feira, 27. Pelo calendário oficial, o salário seria pago no último dia útil do mês de novembro.

Atualmente, a folha de pagamento do pessoal do Estado do Acre possui 49.619 servidores. Com o pagamento será injetado mais de R$267 milhões na economia local.

Na ocasião, o governador também anunciou a prorrogação do auxílio emergencial destinado aos servidores da saúde e segurança que estão atuando diretamente no combate à Covid-19. Os profissionais terão direito a mais duas parcelas, referentes ao meses de novembro e dezembro.

Para Gladson, a medida mostra o compromisso do governo em pagar o funcionalismo em dia. “Os servidores são as pessoas que nos ajudam a mover a máquina, a realizar serviços e melhorar a vida das pessoas”, afirma.