Não é segredo para ninguém que Luciano Huck pode se candidatar à Presidência da República em 2022. As especulações estão cada vez mais ganhando forças. Segundo informações do colunista Fefito, do UOL, a TV Globo teria dado até março do ano que vem para que o apresentador defina se irá concorrer ao cargo de presidente do Brasil.

Ainda de acordo com Fefito, o contrato de Luciano vai até 2021. Ele havia renovado por mais seis anos em 2015. Caso o comunicador decida seguir a carreira política, seu programa ‘Caldeirão do Huck’, deve sair do ar no meio do ano que vem.

Vale lembrar que recentemente Huck jantou com empresários e deu a entender que está pronto para entrar na política. Além de ter mudado sua postura nas redes sociais e se mostrar cada vez mais engajado em assuntos sociais.