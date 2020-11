Uma jovem de 21 anos e uma adolescente de 15 anos foram detidas na noite desta quarta-feira (25), em uma casa no Ramal do Benfica, no Polo Benfica, região da Vila Acre, em Rio Branco.

A dupla estava com um veículo que foi furtado na residência de uma família no Conjunto Universitário durante a madrugada de terça-feira (24).

Segundo uma vítima, bandidos invadiram a casa e fugiram levando um carro modelo Virtus e uma moto modelo Biz de cor prata e placa NAF 0404. Nenhum morador da casa percebeu a entrada e a saída dos bandidos.

O furto só foi notado durante a manhã, quando a família não encontrou os veículos na garagem. A Polícia Militar foi acionada e fez ronda na região para encontrar os veículos, mas não obteve êxito.

Nesta quarta-feira (25), uma guarnição do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) fazia ronda foi informada uma denúncia anônima que em uma residência no Ramal do Benfica estava sendo usada para venda de entorpecentes.

De posse da denúncia, os PMs foram até o local e perceberam que havia pessoas na residência. Ao se aproximar da casa, um homem ainda não identificado conseguiu correr. Já uma jovem de 21 anos acabou presa e uma adolescente foi apreendida pela polícia.

Na residência, o BOPE acabou encontrando o veículo Virtus furtado, que já estava com a placa modificada. A moto Biz não foi encontrada no local.

Diante dos fatos, as duas jovens foram conduzidas para a Delegacia de Flagrantes, para a tomada das medidas cabíveis.