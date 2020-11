Agência de Notícias do Acre

O governador Gladson Cameli anunciou nesta terça-feira, 24, que o governo irá prorrogar por mais dois meses o auxílio emergencial para os servidores estaduais da saúde e da segurança pública. Assim, no período de novembro e dezembro o benefício continuará a ser pago.

O governador destacou a importância de que a população continue tomando os devidos cuidados quanto à prevenção da Covid-19. “Aproveito a oportunidade para pedir que a população tome mais cuidado com essa doença. Nós do poder público estamos fazendo o possível em todas as áreas que são de extrema necessidade. Agradeço ao empenho dos servidores que continuam à frente dessa batalha contra a Covid”.

O valor do benefício é de R$ 420 e será concedido a todos os servidores da saúde, inclusive os que não recebem o adicional de insalubridade, e também aos da segurança pública. O auxílio foi instituído pela Lei nº 3.631, de 26 de maio deste ano.