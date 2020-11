Proprietários devem procurar a recepção da rádio no horário comercial para fazer a retirada. Segundo consta, os documentos do tipo, carteira de identidade, habilitação, CPF, carteira de trabalho, e até cartão magnético foram encontrados ao longo dos últimos meses e entregues na rádio para devolução gratuita.

De acordo com os ouvintes, a papelada é proveniente de perdas nas ruas e nas dependências das agências bancárias do município. Com boa intenção, os emissários entregam na portaria da rádio para posterior devolução aos verdadeiros donos. A emissora mais popular de Sena fica situada na rua Siqueira Campos, Centro de Sena Madureira.

De acordo com a direção da rádio, essa prestação de serviço é desempenhado pela emissora desde sua fundação e centenas de documentos perdidos já foram restituídos aos donos. “Esse é mais um serviço prestado pela Dimensão”, disse um radialista.