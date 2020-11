O argentino Diego Armando Maradona morreu hoje (25) aos 60 anos, vítima de ataque cardíaco. A informação foi divulgada pelo jornal Clarín, da Argentina. No início de novembro, o ídolo argentino havia sido internado com problemas diversos, como um hematoma subdural e anemia. Ele teve que teve que ser submetido a uma cirurgia no cérebro e recebeu alta oito dias depois.

Campeão do mundo com a seleção argentina em 1986, Diego Maradona é considerado o ídolo máximo do país. Ele morreu em casa, em Tigre, na região metropolitana da capital argentina Buenos Aires.