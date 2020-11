Cumprindo mandado judicial, a Polícia Civil de Cruzeiro do Sul prendeu nesta terça-feira, 24, o cinegrafista Frank Melo pelo estupro da cunhada dele, que na época tinha apenas 13 anos de idade.

O delegado Vinicius Almeida, que responde interinamente pela Especializada da Mulher (DEAM), disse que a investigação apontou que houve abuso sexual quando a garota tinha 13 anos. Agora ela tem 15. “Ele afirmou em depoimento que só se relacionou com a menor no ano passado, quando ela já estava com 15 anos de idade”, cita o delegado, que não informou de onde partiu a denúncia e porque o caso só veio a tona agora.

Frank Melo já está preso no Complexo Penitenciário Manoel Neri, em Cruzeiro do Sul.

Por Sandra Assunção, do AC24horas.