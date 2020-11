Um adolescente de 16 anos foi apreendido em flagrante nesta terça-feira (24) por ato infracional análogo aos crimes de estupro, homicídio e ocultação de cadáver em Barreirinha, a 331 quilômetros de Manaus (AM). A vítima — uma menina indígena de 6 anos — foi morta por estrangulamento, segundo a Secretaria de Segurança Pública do estado.

O gestor da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Barreirinha , Eneas Cardoso, relata que o autor foi para uma festa na noite de domingo (22), na Comunidade Ponta Alegre, próximo ao local onde o crime aconteceu, na Comunidade Vida Nova 2. O adolescente teria então consumido entorpecentes.

Pouco depois, na madrugada de segunda-feira (23), ele foi à casa da criança , onde a pegou enquanto ela dormia. Em depoimento, porém, afirmou que sua intenção era se relacionar com a mãe dela, que estava acompanhada naquele momento. O autor explicou que conhecia a família por já ter prestado serviços à avó da vítima.

Em seguida, a menina foi levada de canoa para uma área afastada, onde foi estuprada, morta e escondida.

Depois do desaparecimento, moradores começaram a desconfiar do adolescente, que deixou cair alguns objetos no momento em que raptou a vítima. A Polícia Militar foi acionada e conseguiu localizá-lo. O corpo da menina foi levado pela Polícia Civil para realização de necrópsia, que comprovou a violência sexual e determinou a causa da morte por estrangulamento .