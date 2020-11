O aumento no número de casos da Covid-19 no Acre já gera reflexos claros em Rio Branco, onde a Unidade de Pronto Atendimento Via Verde, que fica no 2º Distrito, pode voltar a atender os populares que buscam atendimento médico com suspeita de estarem com o coronavírus.

A situação é tão grave que, segundo o secretário estadual de saúde, Alysson Beste, o número de atendimentos no Into, que é a unidade de referencia atualmente, já chega a atender 300 pessoas diariamente com os sintomas da Covid-19. Além da doença viral, a Dengue também está assolando a população.

Em uma semana, a pandemia já registra quase 2 mil novos casos da Covid-19 em todo o estado, somados os dados dos 22 municípios acreanos. O Comitê de Acompanhamento da COvid-19 no estado se reúne no próximo dia 27, sexta-feira, para reclassificar as regiões do estado no âmbito do Pacto Acre Sem Covid.