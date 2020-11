O humorista Sérgio Mallandro contou ao ‘Fantástico’ que foi vítima de um golpe financeiro e que ainda não recuperou o dinheiro. Segundo ele, o responsável pelo esquema foi Jonas Jaimovick, dono da JJ Investe, que foi preso em novembro.

“Para colocar uma marca na camisa de um time de futebol de ponta, é muito dinheiro. Tem que ser uma empresa muito consolidada. Eu nunca imaginei na minha vida que podia ver uma notícia daquela, que o cara tinha se metido naquela confusão”, contou Mallandro.

Jonas é suspeito de comandar um dos maiores esquemas de pirâmide financeira do país. De acordo com a Delegacia de Defraudações, responsável pelas investigações, o prejuízo dos investidores é de aproximadamente R$ 170 milhões.

“Eu fiz um investimento, todo mês vinha um relatório, mas para mim foi um susto [quando saiu a notícia do golpe]. Poxa, eu acho que caí na pegadinha do malandro. Nunca tive retorno do dinheiro. Você investe na empresa que parece toda séria e acontece uma coisa dessa”, lamentou o humorista.