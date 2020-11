A sensitiva Leni é conhecida por suas previsões bombásticas no mundo dos famosos. E hoje (23), ela relatou como teria sido a passagem do Seu Francisco Camargo, pai de Zezé Di Camargo e Luciano, que faleceu na noite dessa segunda-feira (23), em decorrência de problema no intestino.

Leni publicou uma foto de Seu Francisco e descreveu na legenda como foi a recepção do patriarca da família Camargo no céu: ” Bom dia meus amigos. Acabei de acordar com a notícia da morte de Seu Francisco, pai de Zezé e de Luciano… Eu fiz a consulta hoje, e vi que ele fez a passagem. Ele está muito bem. Ele foi recebido pelos pais dele. E, pelo filho, Emival Camargo. Ele tem gratidão pelos filhos .. E, uma coisa eu posso garantir: Seu Francisco foi muito feliz aqui .. meus sentimentos a toda família.”

