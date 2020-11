Morreu na tarde desta terça-feira (24), aos 21 anos, o poeta e fotógrafo acreano Victor Silveira Nepomuceno. Ele lutava contra um câncer no osso do braço esquerdo e estava internado em um leito de unidade de terapia intensiva (UTI) de um hospital em São Paulo.

De acordo com a mãe, o jovem sofreu duas paradas cardíacas à tarde. Há pouco tempo, Victor foi diagnosticado com uma grande quantidade de massa no coração e passaria por exame para verificar se o problema era trombose ou consequência do câncer. Ele já havia amputado o braço esquerdo para evitar complicações da doença no restante do corpo.

Amigos e familiares em luto manifestam nas redes sociais pesar pela morte de Silveira, que ainda não teve causa oficial do óbito divulgada.