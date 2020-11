Uma técnica de enfermagem, moradora de Blumenau, foi condenada a três anos de reclusão, em regime aberto, por lesão corporal gravíssima. Em maio de 2017, ela atacou a ex-mulher de seu companheiro. A ocorrência foi registrada pelas câmeras de monitoramento do edifício onde a vítima morava.

Conforme os autos do processo, a acusada e o marido foram até a residência da vítima, que havia se submetido, meses antes, a uma mastectomia e a uma cirurgia de reconstrução mamária, com a colocação de um expansor. Ao abrir o portão do edifício, ela foi brutalmente atacada com golpes na região operada.

Devido à gravidade das lesões, o expansor da mama chegou a sair do lugar e afetou um nervo, causando uma deformidade permanente, segundo a denúncia.

A vítima foi casada com o marido da agressora e tem um filho com ele. A enfermeira pediu absolvição por falta de provas, e que tenta ter uma boa relação com a vítima. De acordo com o desembargador Luiz Neri Oliveira de Souza, relator da apelação, a materialidade e a autoria do crime estão devidamente comprovadas. Ele explicou ainda que as imagens apenas reforçaram o que alegou a vítima.