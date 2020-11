O volante brasileiro Matheus Fernandes, ex-Palmeiras e Botafogo, fez sua estreia no Barcelona nesta terça-feira, na goleada por 4 a 0 sobre o Dínamo de Kiev, fora de casa, pela Liga dos Campeões da Uefa.

Matheus Fernandes substituiu Pedri aos 27 minutos do segundo tempo, e chegou a dar um chute ao gol do Dínamo, para fora. Com muito titulares poupados ou lesionados, o técnico Ronaldo Koeman aproveitou a partida para dar rodagem ao elenco.

– Estrear em um clube gigante como o Barcelona é algo mágico. Quero trilhar um caminho de sucesso no futebol europeu e, para isso, venho sendo paciente e trabalhando forte nos treinamentos. As oportunidades serão uma consequência natural. É preciso ter paciência e aproveitar bem essas brechas – afirmou Matheus Fernandes após a partida.

Contratado em janeiro pelo Barça, o volante de 22 anos foi emprestado ao Real Valladolid até o fim da temporada europeia, quando então foi integrado ao elenco do time catalão.

– Acredito que a experiência que tive no Real Valladolid também foi muito importante para o meu amadurecimento e entendimento de como é o futebol na Europa. Agora é o momento de melhorar e buscar uma maior evolução física e tática para ajudar o Barcelona – comentou o brasileiro.