Caio Felipe Ramos conquistou a medalha de ouro em campeonato disputado em Taubaté (SP), no fim de semana

O último final de semana foi vitorioso para um lutador de Joinville. Caio Felipe Ramos, de 16 anos, tornou-se Campeão Sul-Americano de Jiu-Jitsu Esportivo na categoria de até 69 kg no campeonato disputado na cidade de Taubaté, em São Paulo.

Após quatro lutas, três que terminaram com finalização com menos de três minutos de combate e a última vencida por vantagem, Caio conquistou o lugar mais alto do pódio e a medalha de ouro.

A conquista é ainda mais significativa porque o atleta passou oito meses sem competir por causa da pandemia. “Ficar sem competir não foi legal, mas eu tinha certeza do trabalho que eu fiz. Considero que as lutas desta competição foram as mais difíceis da minha vida, mas deu tudo certo e consegui trazer a vitória para a nossa cidade e Estado”, comemora.

Em 2019, Caio conquistou o título de melhor faixa verde do Brasil e no início deste ano recebeu a graduação azul. Ao todo, ele tem três cinturões e 67 medalhas, sendo 55 de primeiro lugar, 10 de segundo lugar e duas de terceiro lugar.