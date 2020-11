Em um encontro repleto de simbolismo, a prefeita Socorro Neri recebeu o apoio de inúmeras lideranças comunitárias nesta segunda-feira, 23. Presidentes de bairros e associações de moradores de todas as regionais de Rio Branco se uniram para dizer que estão fechados pela reeleição da professora, a quem classificaram como extremamente honrada e competente.

“Eu tenho orgulho muito grande de estar ao seu lado prefeita. A senhora tem apenas dois anos na Prefeitura e já fez coisas que pessoas que passaram quatro anos, seis anos, oito anos no poder e não fizeram. Socorro, eu quero dizer pra você que nós estamos juntos até o último minuto e que essa história vai ter um desfecho surpreendente”, disse a presidente do bairro Oscar Passos, Adalnira Nogueira.

O ex-presidente do bairro Juarez Távora, Evandro Guedes, falou da coragem da prefeita Socorro Neri em enxugar a gestão municipal. Ele disse que no início a medida não foi bem aceita, mas que hoje compreende a necessidade da decisão e o quanto ela ajudou no equilíbrio das contas públicas. “Poucas pessoas têm essa coragem, e a senhora teve essa ousadia de enfrentar muitos interesses individuais para que pudesse sobrar mais dinheiro pra investimentos que beneficiam toda a comunidade”.

A presidente do bairro Airton Sena, localizado na Baixada da Sobral, Vânia Moreira, afirmou que há anos eles esperavam pela substituição da ponte de madeira por uma de alvenaria e que isso ocorreu só agora na gestão de Socorro Neri.

“Precisou entrar uma mulher na Prefeitura de Rio Branco para fazer um trabalho de qualidade. Agora tem muita gente querendo fazer pouco caso da iluminação pública em LED que está chegando em todos os bairros e eu fico indignada com isso. Essa era uma necessidade antiga e que todos nós que reivindicávamos. Só consegue fazer pouco caso disso quem não vive na periferia, na escuridão que eram nossos bairros”, afirmou.

Socorro Neri disse que estava emocionada e que a reunião com as lideranças comunitárias era o momento mais bonito e significativo que ela participou em toda a campanha.

“Receber vocês nessa manifestação de apoio com essa motivação e energia que vocês trouxeram nos contagia. Juntos podemos ter uma vitória no dia 29 e esse momento que estou vivendo é muito expressivo e importante pra mim. Se vocês hoje estão aqui é porque vocês reconheceram que gestores podem ter perfis diferentes e que a nossa forma de trabalhar deu resultados”, disse Socorro Neri.