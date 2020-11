Um homem foi preso por maus-tratos e uma cadela foi resgatada em Ituiutaba, no Triângulo Mineiro. O animal estava magro, apresentava uma possível infecção nos olhos que pode afetar a visão dela e o local onde ele estava foi considerado insalubre.

De acordo com a Polícia Militar de Meio Ambiente, os militares foram até o local, no Bairro Nova Ituiutaba, depois de uma denúncia de maus-tratos contra o cachorro. Segundo relato dos policiais, o animal foi encontrado debilitado a ponto de não conseguir se manter em pé. Além disso água e comida foram consideradas precárias pela PM, além do local onde a cadela era mantida estar sujo de fezes e sem limpeza anterior.

Uma secreção nos olhos da cadela apontava problemas na visão, que seria avaliada por veterinários. O dono do animal não apresentou nenhum documento que comprovasse atendimento e acompanhamento por parte de profissionais. Além disso, não havia medicamentos.

“Ante o exposto, foi dada voz de prisão em flagrante delito ao autor do fato, o qual foi conduzido e apresentado a Autoridade de Polícia Judiciária, para as providências cabíveis. Como medida administrativa foi aplicada autuação no valor de R$ 1.113,48”, informou a Polícia Militar.

O animal foi encaminhado para uma clinica veterinária e terá cuidados da Sociedade Protetora de Animais de Ituiutaba. O Ministério Público de Minas Gerais também foi comunicado.