Resumão

A Juventus venceu o Ferencváros por 2 a 1, de virada, nesta terça-feira, em jogo válido pela quarta rodada da Champions League. Uzuni abriu o placar para o time húngaro, Cristiano Ronaldo empatou a partida e, já nos acréscimos do segundo tempo, Morata fez o gol da vitória do time italiano. Com esse resultado em Turim, a Juventus se garante nas oitavas de final da Liga dos Campeões, chega a nove pontos e ainda tem chances de tirar do Barcelona a liderança do Grupo G. Já o Ferencváros segue em último lugar, com só um ponto.

Salvador!