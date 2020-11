nd+

Emerson dos Santos, de 29 anos, foi encontrado em um vala próxima à BR-470, no bairro Baú Baixo em Ilhota

O corpo de Emerson dos Santos, de 29 anos, foi encontrado com uma corda no pescoço e já em estado avançado de decomposição. Ainda não está pronto o laudo do IML (Instituto Médico-Legal) que vai apontar a causa da morte. O empresário estava desaparecido desde sexta-feira (13), quando saiu para negociar a troca de uma BMW.

No IML, será feita a necropsia pra identificar a causa da morte. Emerson foi identificado por familiares, pelas roupas que usava, e a perícia, pela comparação das digitais.

Segundo o delegado Rodrigo Coronha, responsável pela investigação, esse caso é tratado como homicídio ou latrocínio (roubo seguido de morte). Já há suspeitos pela atuação do crime. O pedido de mandado de prisão foi solicitado pelo delegado Coronha, que aguarda a decisão da Justiça.

Até o momento não foi informada a motivação do crime.

O caso

Emerson Santos trabalhava no setor imobiliário, e a há pouco tempo havia se tornado sócio de uma construtora. Ele é natural de Navegantes, mas por causa do trabalho se mudou para Balneário Camboriú.

Ele foi visto pela última vez próximo ao aeroporto de Navegantes, por volta das 11h30 da manhã do dia 13 de novembro, uma sexta-feira. Após esse horário, Emerson não respondeu mais mensagens de texto e não atendeu ligações telefônicas.

Albino Alves dos Santos, pai de Emerson, explicou que o filho avisou que iria encontrar um homem para fazer uma troca de carros. Segundo Albino, Emerson tinha uma dívida para receber desta pessoa, e a troca de um carro mais barato pela BMW seria para quitar os valores em aberto.