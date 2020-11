nd+

Larice Wagner tinha 37 anos e foi assassinada com dois tiros na cabeça na noite de segunda-feira (23)

Mais uma mulher foi morta em Santa Catarina. Dois dias antes do Dia de Combate à Violência Contra a Mulher, Larice Wagner entrou para uma fria e violenta lista: a de mulheres assassinadas. A mulher de 37 anos foi morta pelo ex-companheiro na noite de segunda-feira (23), em Araquari, no Norte do Estado.

Nas redes sociais, amigos lamentam o assassinato que aconteceu na frente dos filhos, no bairro Itinga. “O céu recebe mais uma estrela. Ainda não estou acreditando no que aconteceu. Meus sentimentos à família”, escreveu uma amiga. Até o momento, não há informações a respeito do sepultamento.

O ex-companheiro é o principal suspeito e está sendo procurado pela polícia. Coreano e empresário, ele teria premeditado o crime e, inclusive, “avisado” na empresa que mataria Larice.

“O autor está identificado. Conversamos com as testemunhas na empresa e ele teria premeditado o crime. Ele comentou que iria matar ela”, conta o delegado Murilo Batalha, responsável pelas investigações.

Batalha fala, ainda, que mais um indício de premeditação foi levantado junto às contas bancárias do suspeito. “Ele sacou todo o dinheiro das contas bancárias para voltar para a Coréia”, relata.

A Polícia Federal já foi acionada e alertada para que ele não consiga embarcar em nenhum voo, mas até o momento o suspeito não foi localizado.