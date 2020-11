Rio Branco registrou nesta segunda-feira (23) a 2a maior temperatura em 2020 até agora, também observada em 10 de outubro, abaixo apenas do recorde de 38,7°C o dia 28 de agosto deste ano.

O Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e o Rio Grande do Sul foram os estados mais quentes do Brasil nesta segunda-feira, 23, por causa da falta da nebulosidade e da chuva.

A presença de uma massa de ar seco reduziu a nebulosidade nos últimos dias sobre o Sul do Brasil, o Mato Grosso do Sul, também sobre o oeste e sul de Mato Grosso, Paraguai, parte da Bolívia, norte da Argentina e o Uruguai.

A falta de nuvens e de chuva deu espaço para muitas horas de insolação, o que não só elevou muito a temperatura ao longo do dia em todas essas áreas, como também manteve a temperatura em patamares altos por várias horas consecutivas.