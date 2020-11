Também serão envolvidos nas campanhas o setor privado, municípios, imprensa, Poder Legislativo e Judiciário. Sobre a abordagem dos pacientes na Atenção Primária da Rede SUS estão sendo trabalhados o diagnóstico precoce e qualificado com estratificação gradativa, com tratamento conforme necessidade e autonomia médica. Também são promovidos pelo Estado o monitoramento dos doentes, reforçando a importância da atenção primária, das parcerias público/privadas e uso de aplicativos, O Governo ainda propõe a rastreabilidade de contatos para o controle da Covid-19. Sobre a fiscalização e vigilância, será reforçada a atuação do Coes (Centro de Operações de Emergência em Saúde) da SES e do Grac (Grupo de Ações Coordenadas) da Defesa Civil. Os gestores públicos estaduais, municipais e privados serão corresponsáveis nas ações de vigilância e fiscalização. Além disso, as portarias, os decretos e as notas técnicas estão sendo reformuladas para uma uniformização das informações. Para, assim, facilitar o entendimento de todos. Segundo o governo, ainda estão sendo elaboradas outras ações como o Plano de Contingências (Verão 2020/2021), o Planejamento Pós-Pandemia e a Estruturação da Oferta de Cirurgias Eletivas. Dados da pandemia Nesta terça-feira (24), o painel da SES (Secretaria de Estado da Saúde) que divulga os dados da Covid-19 somava 327.961 casos confirmados desde o início da pandemia, em março. São 3.494 óbitos. Somente na segunda-feira (23), foram contabilizados 1.753 novos casos. Nos últimos dez dias, Santa Catarina quebrou três vezes o recorde de mais casos confirmados em 24h, sendo que na sexta-feira (20) foi registrado o maior número até então, com 6,1 mil casos em um único dia. A maior concentração segue na Capital catarinense. Florianópolis, atualmente tem 28.019 casos da Covid-19, e pode ser considerada o epicentro da doença, agora que o vírus possui um comportamento já interpretado como uma nova onda.

Vale ressaltar que a prefeitura da Capital catarinense considera que há um grande número de casos pois há uma testagem mais ampla, descolando a cidade de uma subnotificação maior.

A estimativa se dá pela taxa de letalidade, que é de 0,7% atualmente, sendo que as mortes em Florianópolis são 214, sendo menores do que a de Joinville, com 379.