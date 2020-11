O Brasil ultrapassou hoje a marca de 170 mil mortes provocadas pela covid-19. Nas últimas 24 horas, o país teve 638 novas mortes causadas pela doença causada pelo novo coronavírus, chegando a um total de 170.179 óbitos desde o início da pandemia. As informações foram levantadas pelo consórcio de veículos de imprensa do qual o UOL faz parte.

De acordo com dados da Universidade Johns Hopkins, o Brasil é o segundo país com o maior número de mortes por covid-19 no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos – que registraram 259.045 óbitos causados pela doença até o momento.

Em todo o país, foram registrados 33.445 novos testes positivos para a doença de ontem para hoje. O total de infectados pelo novo coronavírus desde o começo da pandemia é de 6.121.449. Foram 491 mortes em média nos últimos sete dias.