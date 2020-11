O candidato à prefeitura de Rio Branco, Tião Bocalom (Progressistas), reafirmou nesta segunda-feira, 23, que oferecerá maior transparência na gestão dos recursos públicos caso seja eleito. A declaração foi feita durante o bandeiraço realizado no Parque da Maternidade, em que se comemorou o crescimento da adesão de voluntários na campanha de rua.

“Basta administrar bem o dinheiro público, beneficiando todas as pessoas, dos mais pobres aos mais ricos. O poder público precisa criar um ambiente que facilite a melhoria da qualidade de vida do nosso povo. Poderemos contar com nossos três senadores: Petecão, Mailza, Márcio Bittar e mais os deputados que irão nos ajudar, tenho certeza”, afirmou o prefeiturável.

Para o eleitor Paulo Germano, a gestão de Bocalom representará uma maior geração de emprego e renda. “Votar em Bocalom representa mais emprego, humildade, é ter o povo dentro da prefeitura”.

A estudante Samara Silva disse ter tomado conhecimento sobre as propostas do candidato, e afirmou que acredita ter “certeza que ele fará uma ótima gestão na área da educação”.

A campanha tem contado cada vez mais com a adesão de eleitores que saem de suas casas de forma espontânea para buscar material e manifestar apoio.

“Essa energia positiva transmitida pelas pessoas nos motiva a continuar acreditando. Chame seu amigo, chame seu familiar, vamos para às urnas para votar no número 11”, finalizou Bocalom.