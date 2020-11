Cerca de 3,6 milhões de trabalhadores nascidos em junho poderão sacar nesta terça-feira (24) mais uma parcela do auxílio emergencial . O valor creditado estava disponível para movimentação via aplicativo Caixa Tem. Agora, poderá ser retirado em espécie.

O dinheiro foi depositado nas contas poupanças sociais digitais desses trabalhadores em 14 de outubro (para os que ainda estão recebendo pagamentos do ciclo 3) ou em 11 de novembro (para os que já estão no ciclo 4).

Essas pessoas ainda vão receber uma parcela de R$ 600 (aqueles que começaram a receber o auxílio emergencial em julho, por exemplo, ou tiveram o pagamento suspenso em algum momento e depois liberado) ou uma cota da extensão de R$ 300 (como os que receberam o primeiro benefício em abril, maio ou junho).

Bolsa Família

Nesta terça-feira, os 1,6 milhão de beneficiários do Bolsa Família com Número de Identificação Social (NIS) de final 6 também vão receber o pagamento em dinheiro, mas o benefício será de R$ 300. O saque poderá ser feito com o cartão original do programa social, numa agência da Caixa, numa casa lotérica ou num correspondente Caixa Aqui.

Considerando todas as cotas já pagas a esse grupo do Bolsa Família até agora, inclusive as iniciais de R$ 600, este é o oito e penúltimo benefício previsto pelo governo federal em razão da pandemia .

O calendário de pagamentos deste mês vai se estender até 30 de novembro, com a liberação do benefício para aqueles com NIS de final 0.

Calendário de novembro do Bolsa Família

Quem está inscrito no programa social receberá o pagamento conforme o cronograma abaixo:

17 de novembro – NIS de final 1

18 de novembro – NIS de final 2

19 de novembro – NIS de final 3

20 de novembro – NIS de final 4

23 de novembro – NIS de final 5

24 de novembro – NIS de final 6

25 de novembro – NIS de final 7

26 de novembro – NIS de final 8

27 de novembro – NIS de final 9

30 de novembro – NIS de final 0

Contestação de pagamento cancelado

Os inscritos no Bolsa Família que vinham recebendo a extensão de R$ 300, mas tiveram o último pagamento cancelado, já podem apresentar uma contestação à decisão do governo de cortar o pagamento.

O prazo de reclamação, que começou a contar no domingo (dia 22), vai até 2 de dezembro. Todos os pedidos deverão ser feitos pelo site da Dataprev .