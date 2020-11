Um vídeo gravado pelo esposo de uma paciente do Pronto-Socorro de Rio Branco revela o cenário crítico da unidade de saúde. Além da estrutura deteriorada, e da superlotação das alas de internação, a situação piora com o mau atendimento prestado por um grupo de servidores da unidade hospitalar.

Nas imagens é possível ver que a ala de Observação Adulto do hospital está lotada. Os pacientes estão internados em cadeiras e assentos, além de macas. Também há pessoas em cadeiras de plástico no corredor do hospital estadual. Uma profissional não identificada, que atua no setor, chega a gritar com os pacientes.

“A gente fala com os atendentes, enfermeiros, e ninguém nos responde. A minha esposa não consegue descansar desde ontem. Está doente, passando mal. Senhores deputados, governador e presidente, olhem a situação dos eleitores de vocês. Aqui está a situação”, reclama o usuário do SUS.

Ao perceber que o homem está filmando o setor, a funcionária dá as costas gritando e ameaçando processar o homem por ele estar contando o drama vivido por ele a a esposa no hospital público. “Eu estou saindo do setor. O rapaz está filmando o setor. Se eu sair em alguma rede social, o senhor vai receber um processo”, ameaça a servidora. Além de reclamar das condições do espaço, o internauta diz que há pessoas com doentes infecciosas misturadas aos pacientes comuns na Observação Adulto do Pronto-Socorro. “Já saiu até gente com Covid daqui”, denuncia. A reportagem tentou contato com a Assessoria de Comunicação da Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) na manhã desta segunda-feira, dia 23, mas não obteve sucesso.