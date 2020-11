Folha GO

O cantor Gusttavo Lima se pronunciou sobre os rumores de reconciliação com Andressa Suita. Para quem não sabe, nos últimos dias, surgiram boatos de que o ex-casal estaria junto em um encontro para matar as saudades.

Procurado por Léo Dias, Gusttavo Lima se explicou: “Não procede. Isso não é verdade”. Não é de hoje que o nome do sertanejo e de Andressa Suita estão envolvidos em uma suposta volta, o cantor também foi acusado de traição, já a modelo foi vista com um bonitão dentro do seu carro.

Lene Sensitiva faz previsão de um futuro para Gusttavo Lima e Andressa Suita

Todos os dias, Gusttavo Lima e Andressa Suita têm seus nomes envolvidos em polêmicas de uma suposta volta ou, até mesmo, traições. O nome dos famosos são considerados os mais procurados por internautas nas redes sociais e pesquisas do Google.

No entanto, o nome de Andressa Suita e de Gusttavo Lima viralizaram mais uma vez no Twitter tudo porque Lene Sensitiva, conhecida como a vidente dos famosos, afirmou, em seu Instagram, que o ex-casal vai se reconciliar e reatar o casamento de 5 anos.

“Gusttavo Lima, foi fiel a ela até o fim não houve traição, olhei na energia dele e não vi outra mulher. Isso é desgastante no casamento o amor não acabou e eles vão volta sim! Deus abençoe vocês sempre”, declarou em seu Instagram.

Além de prever a volta dos famosos, Lene Sensitiva também falou sobre uma futura gravidez da modelo, no caso, o seu terceiro filho com Gusttavo Lima. Lene ainda fez questão de afirmar que o próximo baby será uma “Andressinha”.

“Gusttavo Lima vai provar a sua inocência, e vai reatar o casamento dele sim, o amor vai vencer e a Andressinha vem sim sim. Fé no pai Que o inimigo cai”, escreveu ela.

Semanas depois, ela falou novamente sobre a gravidez da modelo: “Depois dos mantras dessa noite, senti que esse casal já está junto, e segura o coração que vem anúncio de gravidez aí”, disse.