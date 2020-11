Sem deliberar com a categoria sobre o assunto, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Acre (Sintesac), Jean Lúnier, ameaçou declarar greve geral da categoria após suposto problema no pagamento do Auxílio Temporário de Emergência em Saúde (ATS) no mês de outubro.

De acordo com a instituição sindical, um total de 5 mil servidores teria direito ao benefício instituído por lei a pedido do governador Gladson Cameli, que reconheceu o risco de contaminação em larga escala para os trabalhadores e os beneficiou com o adicional chamado de ATS.

“A pandemia não acabou, os relatórios mostram um grande crescimento de infecção por Covid-19 na população do Acre, os trabalhadores não podem ficar desamparados”, disse Lúnier, ao lembrar que o pagamento foi implementado a partir da aprovação, no final de maio, aprovado pela Assembleia Legislativa e sancionado pelo governo estadual.

Os servidores da Segurança Pública e do Procon também são beneficiados pelo auxílio, no valor de R$ 420,00. Além deles, os servidores da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e Penal, do Instituto Socioeducativo, do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e Procon também recebem.