O prefeito Renato Gama Lobo, recebeu, na última semana, o futuro prefeito, Godofredo Gomes Moreira Filho, e seu vice, Sérgio Murilo de Oliveira, para tratar de questões relacionadas à transição do governo. Vários temas foram abordados, entre eles as ações para a temporada de verão.

A exemplo de cidades como Imbituba, Florianópolis, entre outras de todo o país, que já cancelaram as festividades de fim de ano, foi decidido que não haverá contratação de fogos e de atrações musicais para o Réveillon. A decisão objetiva evitar aglomerações em locais onde é comum a concentração de pessoas durante as festas da virada para impedir, na medida do possível, a propagação do Coronavírus. A cidade costuma receber mais de 200 mil pessoas nas praias e na região central para acompanhar a festa da virada.

A decisão foi pautada no crescente número de casos em todo o estado e, também, no município nas últimas semanas. Além disso, o entendimento é de que a Prefeitura precisa atuar no sentido de conter a doença e, neste momento, evitar aglomerações é crucial.

Outro tema tratado foi a contratação de banheiros químicos nas praias durante a temporada. Não serão colocados banheiros por não haver segurança sanitária devido à pandemia. Para ter à disposição as estruturas, é necessário que elas sejam higienizadas após cada utilização, o que torna inviável a execução. As medidas de segurança se estendem também à decoração de Natal. Não será instalada para não haver aglomero de pessoas.

Tanto Renato, quanto Godofredo concordaram que, neste momento, a segurança das pessoas é a prioridade e pedem a compreensão de moradores e turistas, já que a Covid-19 alterou o calendário em diversas cidades do país e do mundo.