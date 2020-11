Policiais Militares da Força Tática do 1°Batalhão da Polícia Militar do Acre apreenderam um menor portando droga, na tarde deste sábado, 2/11,, no bairro Mocinha Magalhães, em Rio Branco.

Durante o patrulhamento, na travessa Pupunha, próximo a uma casa abandonada, visualizaram um indivíduo em atitude suspeita que, ao perceber a chegada da guarnição, tentou fugir mas acabou sendo contido pelos militares.

Durante a busca pessoal, constatou-se tratar de um adolescente. Com ele foram encontradas 16 trouxinhas de cocaína, 14 barras de maconha e R$ 150,00 em dinheiro.

Diante dos fatos, o menor foi apreendido e encaminhando, juntamente com a droga, à Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), para demais providências.