Já te contamos aqui a história da mulher que acertou um chute no namorado quando foi pedida em casamento , mas dessa vez foi o oposto. Um casal compartilhou na conta do TikTok deles um vídeo do momento em que o noivo deu um pesada na cara da noiva durante a festa de casamento. O post viralizou nas redes sociais e já está com mais de 94 mil visualizações.

“Como o meu noivo acabou com o nosso casamento”, a moça escreveu na legenda. No vídeo, o noivo está descalço e sem camisa quando começa a fazer uma dança sensual no colo da mulher. Ele decide passar uma perna por cima da cabeça dela, mas esse passo não deu certo e ele acabou acertando um chute em cheio na cara da amada.

“Eu pareço bem, mas minha cabeça estava latejando. Eu fui ao banheiro chorar um pouco”, a noiva contou. “Eu chorei um pouco e ele se sentiu mal instantaneamente, mas ficou tudo bem porque nós festejamos até às 8 horas da manhã com nossos melhores amigos”, ela completou.