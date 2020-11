A família de Luciano Camargo está passando por um período delicado em relação a saúde. O pai do cantor, Seu Francisco, está internado em um hospital de Goiânia por conta de um enfisema pulmonar, e agora, o herdeiro mais novo testou positivo para o COVID-19.

Nas redes sociais, Luciano Camargo anunciou a doença após visitar o pai que teve que passar por uma cirurgia. “Passei 4 dias com eles, realizei exames da COVID para poder ir com segurança. Afinal, todos sabem da fragilidade da saúde do meu pai e todo cuidado é pouco com ele. Antes os exames deram negativo, porém, depois que voltei, senti alguns sintomas e dessa vez testei positivo para covid 19”, disse ele durante um vídeo.

Preocupado com a saúde dos familiares, o cantor afirmou que somente ele está infectado e que tomará todas as providencias de isolamento: “Aqui em casa, todos testaram negativo. Eu vou tomar todos os cuidados sugeridos pela OMS e peço o carinho de todos. bjs e fiquem com Deus”.

FIM DA DUPLA SERTANEJA

Zezé Di Camargo e Luciano são considerados uma das duplas mais queridas do Brasil. No entanto, os boatos sobre uma possível separação estão cada vez mais fortes, acredita-se que os cantores não anunciaram o fim da dupla por conta do pai que exige que os filhos continuem juntos.

Além disso, Luciano gravou um EP de música gospel, isso fez com que os boatos ficassem ainda mais fortes. De acordo com o portal Splash, do Uol, o cantor sempre teve interesse nesse ramo e Zezé Di Camargo apoiava: “Ele sempre soube dessa vontade, foi o primeiro a apoiar”.

Recentemente, o cantor foi convidado pela Record para apresentar o especial de fim de ano. Sozinho, ele compartilhou alguns momentos da gravação nas redes sociais.

DOENÇA DO PAI

Em fevereiro deste ano, Zezé Di Camargo afirmou que o pai estava passando por dificuldades devido a um enfisema pulmonar. Deste então, o pai dos cantores está internado.

A família está sempre que pode no hospital ao lado de Seu Francisco. Recentemente, ele teve que passar por uma cirurgia de emergência, após o processo Graciele Lacerda tranquilizou os internautas e afirmou que tudo ocorreu bem.

Zezé Di Camargo também desabafou sobre a saúde do pai e afirmou: “Estou aqui pensando na vida, pensando no meu pai. Não está sendo fácil”.