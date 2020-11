Folha GO

Neste domingo, (22), os participantes do reality show A Fazenda foram surpreendidos com uma noite mais do que polêmica, por conta de uma dinâmica. Durante a atividade, Jojo Todynho acabou acusando Lidi de não ter salvo Raissa Barbosa de coração e a participante concordou. Lucas Selfie, sem pensar duas vezes, saiu em defesa da peoa.

Em uma acalorada discussão, Jojo Todynho afirmou que não vai comprar briga de ninguém no programa. “Eu entrei aqui com esse pensamento e vou assim até o final”, afirmou, ao mesmo tempo em que acusava Lidi de ter comprado a briga de Lucas Selfie. Afinal, segundo ela, Lidi não salvou a Raissa de coração e, sim, para agradar o participante.

Lidi, por sua vez, não se manifestou e concordou com a acusação feita pela sua colega de confinamento. A discussão e a dinâmica deram o que falar em toda a web. Os internautas não deixaram de afirmar que Jojo é uma participante lendária e merece ser a campeã do programa.

Lucas Selfie também não deixou de opinar sobre a cena e, sem pensar duas vezes, saiu em defesa de Raissa Barbosa. De acordo com ele, os participantes acreditam que Raissa não tenha saído porque os outros erros dos peões eliminados foram ainda maiores. “Sendo eu ou não, ela voltou pelos méritos dela e vocês vão ter que engolir”, afirmou.

Além disso, o ex-participante desabafou ao afirmar que quem está protegendo Raissa Barbosa no programa por ele, no fundo, sabe o quão maravilhosa a participante é. “E quem esteja protegendo ela ai dentro pode ter até uma consideração por mim, mas jamais fariam isso se não enxergassem a mina zika que ela é”, finalizou.

Os internautas foram à loucura com as palavras de Selfie e dividiram opiniões na web. Muitos deles afirmaram que o próprio participante só viu a força de Raissa quando saiu do programa. Outros, afirmaram que ele estava defendendo a peoa apenas para aparecer na mídia. “Surfando na boa fama da raissa“, comentou um deles.

Lucas Selfie e Raissa Barbosa

Lucas Selfie e Raissa Barbosa viveram uma relação de amor e ódio dentro do reality show A Fazenda. Muitos dos telespectadores torceram para que o suposto casal ficasse junto dentro do programa.

Desde que saiu do programa, Lucas Selfie vem defendendo a sua amiga em todos os meios de comunicação. Inclusive, em sua conta pessoal no Instagram. No aniversário de Raissa, Lucas não deixou de fazer uma bela homenagem a peoa.

“Não estou fisicamente para comemorar com você, mas sigo daqui torcendo cada vez mais pelo seu sucesso. Aquela menina insegura do primeiro dia que eu me identifiquei hoje mostra para Brasil todo o mulherão zika que é”, publicou Lucas afirmando que ama Raissa e que está louco para ver sua amiga em dezembro. “Não inventa de voltar antes”, brincou o jovem.