Um homem de 51 anos foi atropelado e morto com tiros na cabeça na frente da esposa enquanto andava em uma estrada em Peruíbe, no litoral de São Paulo. Um inquérito foi instaurado para apontar a motivação e a autoria do crime.

Segundo apurado pelo G1, na última sexta-feira (20), Risomar Moreira dos Santos, de 51 anos, caminhava com a esposa em direção a ponto de ônibus. O casal andava pela estrada Armando Cunha, no bairro Jardim dos Prados, por volta das 6h30, quando ocorreu o crime.

A mulher contou à polícia que um carro passou pela estrada, na pista de sentido oposto ao deles, e atropelou Risomar. O motorista parou o carro e, sem sair completamente do veículo, sacou uma arma e efetuou diversos disparos na direção da vítima.

A esposa conseguiu correr e não foi atingida. Ela viu que o motorista fugiu e voltou ao local dos fatos. A mulher encontrou o marido já inconsciente.

A Polícia Militar foi acionada por testemunhas do crime e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado. A equipe médica constatou o óbito de Risomar e que ele foi atingido por cerca de cinco tiros na cabeça.

Imagens de câmeras de seguranças do bairro, que foram obtidas pelo G1, mostram o veículo usado pelo criminoso antes e depois do crime. Após atropelar e matar a tiros o homem, o veículo ficou com o vidro do para-brisa rachado.

O caso foi registrado no plantão da Delegacia de Polícia de Peruíbe como homicídio simples. O caso segue sob investigação.