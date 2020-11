No último domingo, 22, a Polícia Militar de Cruzeiro do Sul, através do 6° BPM, recuperou duas motocicletas que haviam sido roubadas de seus respectivos proprietários.

A primeira, foi uma moto modelo BROS, de cor preta, que havia sido subtraída na rua Copacabana no último sábado, 21, e foi encontrada no Bairro João Alves. Já a segunda, havia sido subtraída também no dia anterior e foi localizada pela guarnição do Trânsito próximo a um campo de futebol.

Após a rápida ação, ambas foram entregues na Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis ao caso e restituição aos seus verdadeiros donos.