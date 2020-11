Uma mulher que não teve o nome divulgado se envolveu em um grave acidente, na tarde desta segunda-feira (23), na Avenida Getúlio Vargas, em Rio Branco.

Segundo informações de populares, a mulher conduzia um carro modelo Hyundai i30, de cor prata, quando perdeu o controle e colidiu com um veículo modelo Onix que trafegava no sentido contrário. Na colisão, o i30 acabou capotando.

A condutora teve somente escoriações, mesmo assim, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, realizou os primeiros atendimentos e levou a mulher ao pronto-socorro de Rio Branco em estado estável.

A vítima do veículo Ônix também teve apenas escoriações e não foi atendido pelo Samu. A Polícia Militar esteve no local e isolou a área para a chegada da perícia. Após os procedimentos, o veículo foi recolhido por guincho ao pátio do Detran.