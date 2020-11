O jovem Marcos Antônio, 23 anos, foi agredido com golpes de ripa, na noite desta segunda-feira (23), na Travessa Real, no bairro Eldorado, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, a vítima discutiu com o próprio irmão durante uma conversa sobre uma residência. Com uso de uma ripa, o irmão de Marcos atingiu o jovem com golpes na cabeça e no braço. Por conta das agressões, Marcos desmaio.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, prestou os primeiros atendimentos e conduziu a vítima ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

Policiais Militares estiveram no local do ocorrido, colheram informações sobre o acusado e fizeram buscas na região, mas ninguém foi encontrado até o momento.

O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).