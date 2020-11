O prefeito de Mâncio Lima, Isaac Lima (PT), reeleito no último pleito, mal esperou acabar as eleições e publicou um decreto do Diário Oficial nesta segunda-feira, 23, em que aumenta o próprio salário em 20% para os próximos quatro anos.

A decisão do prefeito também beneficia o vice-prefeito e os secretários municipais. Antes do decreto, Isaac recebia R$ 13 mil, o vice ganhava R$ 11 mil e os secretários recebiam R$ 5 mil. Com a alteração, o prefeito passa a ganhar R$ 15,600 mil, o vice R$ 13,200 mil e os secretários R$ 5,900 mil.

O decreto entra em vigor a partir de 1 janeiro de 2021. Situada no Vale do Juruá, Mâncio Lima tem pouco mais de 19 mil habitantes, segundo o senso do IBGE de 2020.