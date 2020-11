A festa, que esse ano será 100% online por causa da pandemia do coronavírus, será realizada no Forte São Marcelo, localizado na Baía de Todos-os-Santos

O prefeito de Salvador, ACM Neto (DEM), disse hoje (23) a uma seguidora no Instagram que os cachês de Ivete Sangalo e Gusttavo Lima, além da técnica, serão pagos pelos patrocinadores da live de Réveillon, e não pela prefeitura. A festa, que esse ano será 100% online por causa da pandemia do coronavírus, será realizada no Forte São Marcelo, localizado na Baía de Todos-os-Santos.

“Eventos como esse são organizados em parceria com a iniciativa privada. Tanto a técnica quanto os cachês serão bancados pelos patrocinadores. A gente não deixa de priorizar as coisas mais importantes para a cidade: saúde, educação e desenvolvimento estrutural e agora, com a pandemia, a virada da gente precisou ser diferente”, afirmou o perfil do prefeito.

Além de todos os canais da prefeitura na internet exibir a festa (YouTube, Instagram, Facebook e Twitter), as atrações terão transmissão de dois canais abertos (Globo e Bandeirantes) e o canal fechado Multishow, todos com exibição nacional, a partir das 22h. A festa deve durar até 2h.