Um trisal dá certo? Revival é saudável? Natal sem o rei existe? Para responder essas e mais perguntas, o Destaque Pop deste sábado (21) está com tudo. Confira o que os famosos andaram aprontando durante a semana e aproveite para se divertir um pouco.

Revival?

Quem sabe lidar com o passado tem o segredo do futuro. Se o ditado for verdadeiro, Anitta tem tudo sob muito controle, a morena de Honório Gurgel trocou um beijão com Tiago Silva durante a gravação de um novo clipe. Lembrando que os dois já tiveram um romance antes da funkeira brilhar mundo afora.

“Quem rir já sabe”

Ludmilla compartilhou um vídeo com a esposa, Brunna Gonçalves, ao som de Rainha da favela. Até aí tudo bem, o destaque, entretanto, foi o tombo que a funkeira levou ao fazer um agachamento. Mas ficou tudo bem, a artista foi só risos.

2020 não tá fácil

Em 2020 não terá o especial de Roberto Carlos. Pois é, o ano não está nada fácil. Por conta da pandemia, a emissora carioca decidiu fazer apenas uma reprise do show natalino do rei.

Momento triste

Luccas Neto compartilhou, no programa Encontro com Fátima Bernardes, que se isolou do filho recém-nascido. A medida ocorreu porque o youtuber testou positivo para a covid-19. “Ele está na porta aqui do lado e eu não posso fazer nada. É um sentimento muito triste porque eu fico pensando: é meu primeiro filho, eu não sei se ele vai lembrar de mim. Parece que daqui a 15 dias ele vai estar diferente, vai estar maior, eu vou perder uma fase da vida dele. Ele tá na porta ali, no outro quarto”, lamentou.

Atividade virou caso de polícia

Ainda em março, Claudia Raia compartilhou um vídeo no Instagram fazendo atividades físicas ao lado do marido, Jarbas Homem de Mello. Como resultado, o Conselho Regional de Educação Física da 1ª Região (CREF1) realizou um denúncia contra a mulher, e a Polícia Civil de São Paulo abriu investigação por exercício ilegal da profissão de educadora física.

De acordo com informações do portal Uol, em depoimento, a artista disse que tudo foi feito com acompanhamento do seu personal trainer, Marcos Prado, formado em educação física. Ainda segundo Claudia, a ideia de fazer um vídeo com atividades físicas foi um pedido dos seus seguidores.

Trisal que deu certo

Charles Daves, a Creidi de A praça é nossa, revelou ao youtuber Bruno de Simone que vive uma relação a três atualmente. Ele contou que namora um homem e uma mulher que eram casados antes de Charles chegar à relação. O ator ainda defendeu: “A primeira coisa que as pessoas perguntam é: ‘Nossa, conheceu agora? Que loucura’. Mas não tem nada de loucura”.

Fim

A cantora Giulia Be, que ficou conhecida após sucesso da canção Menina solta, anunciou nos stories do Instagram o término do relacionamento com o modelo Eduardo Chady. Após participação na música Inesquecível, com o cantor sertanejo Luan Santana, a cantora foi alvo de críticas devido a especulações de que teria sido o motivo da separação do cantor de Jade Magalhães. Giulia, entretanto, já deixou claro que o término com Eduardo não teve nada a ver com Luan.

Ventos inéditos

O ator e apresentador Otaviano Costa contou, em entrevista ao Lady Night de Tatá Wernerck, detalhes sobre a depilação íntima que realiza. Os por menores, bem, ele mesmo explica: “Eu depilo. Eu já me depilei inteiro aqui. Embaixo eu já depilei uma parte, mas aí ficou muito esquisito, eu senti ventos que eu nunca imaginei que pudesse passar pelo meu corpo. Aí eu resolvi fazer uma depilação completa, definitiva, e nunca mais tive pelos.”

Declaração

Após eliminação de Mirella nesta quinta-feira (19/11) no reality show A fazenda 12, Dynho Alves se pronunciou mais uma vez e publicou no Instagram uma declaração sobre a funkeira. “Orgulho é a palavra que eu te defino Mirella, estou muito orgulhoso, você foi incrível foi sensacional, maravilhosa”, escreveu Dynho. O homem, que fez campanha para que a peoa ficasse no reality, tem uma “relação ioiô” com Mirella, marcada por términos e voltas.

“Não foi na maldade”

Após postar imagens de urna eletrônica com a legenda “Vota y vota”, durante as eleições municipais do último domingo (15/11), o ex-BBB Felipe Prior esclareceu que não tinha a intenção de cometer nenhuma irregularidade, e que não tinha noção de que o caso “iria repercutir”.

“Eu peguei e fiz uma brincadeira com o meu público. ‘Tive um bilhão de votos no meu paredão com a Manu e a Mari’. Pensei, ‘hoje é dia de votar, estou dando um exemplo, fazendo minha parte’. […] Fiz aquilo, mas eu não tinha a noção de que iria repercutir”, afirmou Prior em entrevista ao canal Eu fico loko, no YouTube, na noite desta segunda-feira (16).